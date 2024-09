Spider-Man 4 : le réalisateur de Shang-Chi est bien parti pour réaliser le film

Spider-Man 4 progresse, avec Destin Daniel Cretton, le réalisateur du film Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, qui est en discussions avec Marvel pour réaliser le nouveau film de l’homme-araignée, selon le Hollywood Reporter.

C’est Jon Watts qui avait réalisé les trois premiers films, à savoir Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) et Spider-Man: No Way Home (2021). Le quatrième mettra encore en scène Tom Holland dans le rôle principal de Peter Parker/Spider-Man et ce serait donc Destin Daniel Cretton à la réalisation.

On ne sait pas encore quelle sera l’histoire, car No Way Home s’est terminé par le fait que le monde a oublié que Peter Parker était Spider-Man. Cet effacement de la mémoire a touché ses proches, dont MJ (Zendaya), qui ne savent même plus qui est Peter.

Le tournage de Spider-Man 4, qui fera partie du MCU, doit débuter au début de 2025.

À l’instar des précédents films, ce sera une co-production entre Marvel/Disney et Sony. De plus, Chris McKenna et Erik Sommers vont une nouvelle fois s’occuper du scénario. C’était déjà ce duo qui s’était occupé du script des trois premiers films.

Les trois premiers films ont été de gros succès au box-office. Spider-Man: Homecoming a généré 880,2 millions de dollars. Spider-Man: Far from Home a atteint 1,1 milliard de dollars. Et Spider-Man: No Way Home a frôlé le cap des 2 milliards de dollars, pour finalement atteindre 1,9 milliard de dollars.