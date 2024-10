Blade : Marvel reporte la sortie du film à une date indéterminée

La situation ne s’arrange pas pour le film Blade du MCU avec Mahershala Ali dans le rôle principal. Marvel a décidé de retirer le long-métrage de son calendrier de sortie. Il devait arriver au cinéma le 5 novembre 2025. Il n’est pas annulé officiellement, mais disons qu’on se dirige doucement vers l’abandon.

Encore un report pour Blade

Le reboot du film, avec Wesley Snipes à l’origine, a été annoncé pour la première fois au Comic-Con de San Diego en 2019, avec Mahershala Ali dans le rôle principal. La production et le développement de Blade ont connu des retards importants en raison du Covid-19 et de deux grèves dans l’industrie du cinéma. Il y a aussi le cas du scénario qui a été modifié à plusieurs reprises. De plus, certains membres ont quitté l’aventure, dont le réalisateur français Yann Demange en juin.

Blade est d’abord passé d’une sortie en novembre 2023 à une sortie en septembre 2024 après que le premier réalisateur du film, Bassam Tariq a quitté la production en 2022. Yann Demange a pris la relève en tant que réalisateur, mais suite à la grève d’Hollywood en 2023, Marvel a suspendu la pré-production et a repoussé le film à novembre 2025. Le scénariste habituel de Marvel, Eric Pearson, a pris en charge l’écriture du scénario, après les passages de Michael Green, Stacy Osei-Kuffour, Michael Starrbury, Beau DeMayo et Nic Pizzolatto.

Outre le cas de Blade, Marvel a ajouté trois films à son calendrier de sortie pour 2028. Les dates (américaines) sont le 18 février, le 5 mai et le 10 novembre. Il n’y a aucune information sur les films qui sont concernés ici.