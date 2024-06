Marvel : le film Blade a (encore) perdu son réalisateur

Blade va t-il rejoindre la cohorte des films maudits chez Marvel, qui a déjà fort à faire pour simplement retrouver un niveau de qualité acceptable ? Toujours est-il que le film annoncé en 2019 et dont la date de sortie a été fixée au 7 novembre 2025 a perdu pour le seconde fois son réalisateur. Le français Yann Damange, qui avait été propulsé à la tête du projet en 2022, ne serait plus de la partie désormais, et ce depuis quelques temps déjà. Ce retrait ne serait pas dû à des dissensions ou des soucis particuliers avec Marvel, et l’on peut donc supposer que le réalisateur a un calendrier qui ne colle plus avec celui de la préparation du film.

Il y a aussi du changement côté scénario puisqu’Eric Pearson (Fantastic Four, Thor: Ragnarok, Black Widow) aurait repris le script qui jusqu’ici était rédigé par Michael Starrbury. Quant à la tête d’affiche de Blade, l’acteur oscarisé Mahershala Ali, ce dernier serait toujours partant pour incarner le super-héros tueur de vampires. Au vu de cet énième rebondissement, on est en droit de se demander si Marvel parviendra à tenir les délais et la date de sortie du film, pour l’instant fixée au 7 novembre 2025. Il ne serait en tout cas pas question de tirer un trait sur cette adaptation très attendue par les fans, ce qui est en soi un point positif.