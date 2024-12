Spider-Man Beyond the Spider-Verse : le troisième film du Spider-Verse ne sortirait pas en 2025

Il va falloir être très patient : 5 années s’étaient écoulées entre Into the Spider-Verse et sa suite Across the Spider-Verse, et rien ne dit qu’il ne faudra pas attendre autant de temps avant que le dernier volet de la trilogie ne soit disponible. Si l’on en croit en effet les bonnes sources de Deadline (généralement très bien renseigné), Spider-Man Beyond the Spider-Verse ne serait pas prêt pour 2025. Initialement, le métrage était pourtant prévu pour le premier trimestre 2024, mais la production prendrait finalement plus de temps que prévu, ce qui n’étonne pas forcément au vu du très haut niveau de qualité technique des deux premiers films.

Ce sera donc 2026 à minima, soit trois ans d’écart avec Accross the Spider-Verse, et peut-être plus encore. Pour rappel, Spider-Man: Across the Spider-Verse suit Miles Morales alors que ce dernier retrouve Gwen Stacy et explore un Multivers rempli d’autres « spideys » de toute sorte. Miles entre alors en conflit avec Miguel O’Hara, alias Spider-Man 2099, qui dirige ce groupe d’hommes-araignée. Le film se termine sur un énorme cliffhanger, ce qui rend d’autant plus nécessaire cette suite très attendue.