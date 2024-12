A moins d’une semaine de la sortie en salles de Kraven le Chasseur, les affaires semblent bien mal embarquées pour le 5 ème film du « Spiderman Universe » : après les énormes échecs de Morbius (125 millions de dollars) et de Madame Web (sans même parler des échecs artistiques des films Venom malgré leurs bons scores en salles), Sony n’avait pourtant pas droit à l’erreur, mais les pré-projections ont convaincu les analystes que Kraven le Chasseur sera l’un des pires bides de cette année 2024. Les recettes attendues du film sur son week-end de lancement sont d’à peine 15 millions de dollars aux États-Unis, ce qui serait proche de l’accident industriel.



Si l’on en croit le site The Warp, ce désastre annoncé aurait poussé Sony à mettre un terme à son Spiderman Universe, avant même donc la sortie en salles de Kraven le Chasseur. Il n’y aura donc plus d’autres métrages liés à Spiderman chez Sony, hormis bien sûr le dernier film d’animation de la trilogie du Spiderverse et la série Spider-Noir réalisée en collaboration avec Prime Video. Cela signifie aussi que plusieurs projets en début de développement ont été annulés en interne.