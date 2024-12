Kraven le Chasseur : et voici les 8 premières minutes du film !

Sony Pictures clôture une année 2024 avec Kraven Le Chasseur, et c’est peu dire que le film revêt une importance assez stratégique après les dernières productions en rapport avec les super-héros Marvel : après un Madame Web cataclysmique et un Venom: The Last Dance guère plus reluisant malgré son succès surprise en salles (preuve d’ailleurs que non, le grand public n’a pas vraiment tourné la page des films de super-héros médiocres). Histoire de nous faire patienter dans de bonnes dispositions (et de prouver au passage que Kraven ne sera peut-être pas la bouse pressentie par beaucoup), Sony a fait le pari audacieux de dévoiler la séquence d’ouverture complète de Kraven Le Chasseur même sa sortie en salles.

Cette séquence, précédemment présentée au Comic Con de New York, montre Sergei Kravinoff, incarné à l’écran par Aaron Taylor-Johnson, s’échappant d’une prison russe, et évidemment l’extrait est un prétexte pour nous dévoiler toute la férocité brutale de l’impitoyable Kraven. L’ensemble du film maintiendra t-il ce même niveau d’intensité ? C’est à espérer. Kraven Le Chasseur sortira en salles le 10 décembre prochain.