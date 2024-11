Denzel Washington annonce qu’il jouera dans le prochain film Black Panther

Géant parmi les géants du cinéma mondial, Denzel Washington sent qu’il sera bientôt temps de raccrocher les crampons : l’acteur américain a confirmé qu’il prendrait sa retraite… après tout de même une « main » de 5 longs métrages … dont un film Marvel : “J’ai joué Othello à 22 ans, je vais jouer Othello à 70 ans. Après, je jouerai Hannibal. Après ça, je discute avec Steve McQueen à propos d’un film. Après cela encore, Ryan Coogler écrit un rôle pour moi dans le prochain Black Panther”. Du lourd donc, et qui confirme s’il en était besoin que Denzel est capable de jouer dans plusieurs registres, du drame shakespearien à l’œuvre intimiste en passant donc par le film de super-héros.



Jusqu’ici, le troisième volet de Black Panther n’était qu’une rumeur, un bruissement de couloir sans indice à se mettre sous la dent. Désormais, on a donc confirmation que franchise sera au moins une trilogie, avec un passage de témoin d’outre tombe entre Chadwick Boseman – décédé au mois d’août 2020 – et Denzel Washington, le premier ayant chaudement rendu hommage au second (et à son importance pour les acteur afro-américains) lors d’une cérémonie des Oscars particulièrement émouvante. Chadwick avait alors révélé lors de son discours que Denzel Washington avait payé secrètement ses études. Enfin un Marvel que l’on a terriblement envie de voir ? Oui.