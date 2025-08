Star Wars Starfighter : Matt Smith sera le méchant du film

Matt Smith, connu pour son rôle dans House of the Dragon, intègre l’univers Star Wars en rejoignant le casting de Star Wars : Starfighter, le film réalisé par Shawn Levy pour Lucasfilm. Il incarnera un antagoniste aux côtés de Ryan Gosling et Mia Goth, comme le révèle Deadline.

Le nouveau méchant a été trouvé

Le casting du film s’est intensifié récemment, avec Shawn Levy rencontrant plusieurs acteurs pour ce rôle de méchant crucial. Les dirigeants ont finalement choisi Matt Smith pour interpréter le prochain grand vilain de la saga Star Wars. Ce n’est pas la première incursion de l’acteur dans cet univers : il avait été casté pour Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker, mais n’est finalement pas apparu dans le film. Bien que son rôle n’ait pas été détaillé à l’époque, certains spéculaient qu’il aurait pu jouer le fils de l’empereur Palpatine.

Matt Smith, ancien interprète du Docteur dans Doctor Who, a joué dans plusieurs films, dont Last Night in Soho, Morbius et des séries comme The Crown en tant que prince Philip, performance qui lui a valu une nomination aux Emmy. Il apparaîtra prochainement dans Pris au piège – Caught Stealing de Darren Aronofsky.

Quelques détails sur Star Wars : Starfighter

Les premières informations sur Star Wars: Starfighter ont été révélées en avril lors de la Star Wars Celebration à Tokyo. L’histoire se déroule cinq ans après les événements de Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker, film qui a conclu la saga Skywalker et reste à ce jour le dernier film chronologique de la franchise.

Avec un scénario écrit par Jonathan Tropper, le film débutera son tournage cet automne pour une sortie en salles prévue le 26 mai 2027.