Star Wars : Ryan Reynolds a proposé à Disney un film mature pour les adultes

Ryan Reynolds, connu pour son rôle de Deadpool, a une idée audacieuse : un film Star Wars interdit aux moins de 18 ans. Lors du podcast The Box Office, animé par Scott Mendelson, l’acteur a partagé sa vision d’un projet inédit pour la franchise.

Une idée novatrice pour Star Wars

Ryan Reynolds a exposé son concept à Disney, suggérant un film Star Wars destiné à un public adulte. « J’ai proposé à Disney : pourquoi ne pas faire un film Star Wars interdit aux moins de 18 ans ? Pas besoin de mettre en avant les personnages principaux. Il y a une vaste gamme de personnages à exploiter », a-t-il déclaré. Contrairement à une approche vulgaire, l’acteur et producteur envisage un moyen d’explorer des émotions plus profondes. « Je ne parle pas d’avoir une classification -18 pour choquer, mais comme un cheval de Troie pour l’émotion », a-t-il précisé.

Cette idée marque une rupture avec la tradition de la saga, qui s’est toujours adressée à un large public. Jusqu’à présent, aucun film ou série Star Wars n’a porté la classification -18. Le projet le plus mature à ce jour reste la série Andor, qui a conclu sa deuxième saison ce mois-ci. Avec ses thèmes sombres et complexes, elle a prouvé que la franchise peut s’aventurer dans des territoires plus adultes tout en restant accessible.

Ryan Reynolds en coulisses, pas à l’écran

L’acteur a tenu à clarifier son rôle dans ce projet hypothétique. « Je ne dis pas que je veux jouer dedans. Cela ne conviendrait pas », a-t-il dit. Il préférerait contribuer en tant que producteur ou scénariste. Selon lui, un tel film pourrait capitaliser sur la rareté et la surprise, deux éléments qu’il juge essentiels pour une franchise aussi prolifique que Star Wars. « Ces grandes licences prospèrent grâce à la rareté et à la surprise. Avec Disney+, on ne manque pas de contenu Star Wars, mais on peut encore surprendre le public », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, l’univers Star Wars continue de s’étoffer. Le prochain film, The Mandalorian & Grogu, mettra en vedette le chasseur de primes (Pedro Pascal) et son compagnon Grogu. Par ailleurs, Shawn Levy, qui a réalisé Deadpool & Wolverine, prépare Star Wars: Starfighter avec Ryan Gosling. Ces projets montrent que Disney explore diverses directions, mais un film pour les adultes reste un pari.