Star Wars : Disney retire du calendrier un film prévu en décembre 2026

Disney et Lucasfilm ont décidément du mal avec Star Wars au cinéma. Un film qui devait sortir en décembre 2026 a finalement été retiré du calendrier de Disney. Il est remplacé par… L’Âge de glace 6.

Bien que la nature exacte de ce film n’ait jamais été confirmée, Sharmeen Obaid-Chinoy a déjà été annoncée comme réalisatrice d’un prochain film Star Wars qui suivra Rey (Daisy Ridley) après les événements de Star Wars : L’Ascension de Skywalker, sorti en 2019. Le film a perdu le scénariste Steven Knight en début d’année (après le départ de Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson). Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, a déclaré l’année dernière lors de la Star Wars Celebration que le nouveau film avec Daisy Ridley suivrait Rey dans la construction d’un nouvel Ordre Jedi.

Malheureusement pour les fans de Star Wars, il y a beaucoup d’annonces de films, mais aucun (ou presque) ne voit le jour. Il y a eu des annonces de films avec Patty Jenkins, Kevin Feige, Rian Johnson, David Benioff et D.B. Weiss, mais rien n’est sorti.

Il y aura malgré tout un film Star Wars en 2026. Ce sera The Mandalorian & Grogu qui sortira au cinéma en mai 2026. Le tournage est terminé. Comme le nom l’indique, il se concentra sur les personnages du Mandalorien/Din Djarin et de Grogu après leurs aventures dans la série The Mandalorian.