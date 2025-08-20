ROG Xbox Ally : la Xbox portable a maintenant une date de sortie

Microsoft a officialisé la date de sortie des consoles portables ROG Ally et ROG Ally X, en partenariat avec Asus. Prévu pour le 16 octobre 2025, ce duo promet une expérience de jeu portable optimisée grâce à des fonctionnalités uniques et un nouveau programme de compatibilité.

Une expérience Xbox optimisée pour le portable

Contrairement aux autres consoles portables basées sur une expérience PC, les ROG Ally et ROG Ally X se distinguent par une interface Xbox en plein écran, fonctionnant sous Windows 11. Les appareils démarrent directement sur un lanceur de jeux, avec un système d’exploitation optimisé pour minimiser les activités en arrière-plan et maximiser les ressources disponibles pour les jeux.

Un bouton Xbox dédié permet d’accéder à une surcouche Game Bar améliorée, offrant un accès rapide à la bibliothèque de jeux, aux fonctionnalités sociales et à d’autres options. Les joueurs pourront parcourir leurs titres issus de différentes plateformes, comme Xbox, Game Pass ou Battle.net, depuis une interface unifiée.

Programme de compatibilité pour une bonne expérience

Microsoft lance aussi le Handheld Compatibility Program, une initiative visant à simplifier l’accès aux jeux compatibles. En collaboration avec plusieurs studios, des milliers de jeux ont été testés et optimisés pour fonctionner sans nécessiter de réglages complexes ou de matériel supplémentaire. À l’image du système « Steam Deck Verified » de Valve, les jeux porteront l’un des badges suivants :

Optimisés pour portable : jeux prêts à l’emploi, avec des commandes adaptées, une saisie de texte intuitive, un texte lisible et une résolution adaptée en plein écran.

jeux prêts à l’emploi, avec des commandes adaptées, une saisie de texte intuitive, un texte lisible et une résolution adaptée en plein écran. Majoritairement compatibles : jeux fonctionnels, mais pouvant nécessiter quelques ajustements dans les paramètres.

Deux autres badges, « Devrait fonctionner parfaitement » et « Devrait bien fonctionner », indiquent les attentes de performance, garantissant une expérience claire pour les utilisateurs.

Des nouveautés à venir

En outre, les ROG Ally et ROG Ally X bénéficieront de mises à jour futures, incluant l’Automatic Super Resolution (Auto SR), une technologie de mise à l’échelle d’image exploitant le processeur AMD Ryzen AI Z2 Extreme, et Highlight Reels, un système de capture vidéo alimenté par l’IA pour enregistrer les moments marquants des parties.

Microsoft travaille également sur l’Advanced Shader Delivery, qui précharge les shaders pendant le téléchargement des jeux, réduisant les temps de chargement jusqu’à dix fois, améliorant la fluidité et réduisant la consommation d’énergie. Enfin, une gamme d’accessoires et une expérience dockée améliorée sont en préparation pour enrichir l’écosystème des consoles.

Bien que les prix restent à confirmer, des fuites sur X évoquent 599 € pour le ROG Ally et 899 € pour le ROG Ally X, suscitant déjà un vif engouement, notamment face à la déception de certains fans de la PlayStation Portal.