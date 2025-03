Microsoft proposerait la Xbox portable en 2025

Microsoft semble bien être en train de préparer sa propre Xbox portable et la sortie se ferait dans le courant de 2025. Ce produit ne serait toutefois pas une console portable comme la Nintendo Switch, mais plutôt un ordinateur de poche, semblable à des modèles comme le Steam Deck ou le Rog Ally. La Xbox portable aurait pour but de proposer une expérience de jeu hybride, plus proche d’un PC que d’une console traditionnelle, comme le révèle Windows Central.

La Xbox portable arriverait cette année

Cette console ne serait pas conçue directement par Microsoft, mais résulterait d’une collaboration avec un fabricant tel qu’Asus, Lenovo, MSI ou encore Razer. Cette Xbox portable, qui a pour nom de code Keenan, serait donc un produit développé en partenariat, similaire à l’initiative SteamOS de Lenovo pour Valve. D’après les informations disponibles, elle serait dotée de spécifications proches d’un PC, avec un accent sur le Microsoft Store et le PC Game Pass, tout en permettant l’installation d’autres plateformes comme Steam.

Le design de l’appareil devrait également intégrer des éléments de Xbox, comme un bouton guide officiel et des sensibilités de design propres à la marque. Cependant, ce produit pourrait décevoir les fans qui s’attendaient à une « vraie » Xbox portable et non à un appareil hybride orienté PC. Cette première version servirait avant tout d’expérience pour Microsoft.

Les successeurs des Xbox Series X/S

Outre cette console portable, Microsoft prépare également une nouvelle génération de consoles, dont le successeur des Xbox Series X/S. Ce dernier aurait déjà reçu l’approbation de Satya Nadella, le patron de Microsoft. Attendue pour 2027, cette nouvelle console haut de gamme devrait offrir une expérience encore plus proche de Windows, simplifiant ainsi le portage des jeux depuis un PC.

Microsoft prévoit également de lancer une autre machine portable, en complément du successeur de la Xbox Series X. Enfin, de nouvelles manettes sont également en développement. À cela s’ajoute l’envie de la société à maintenir la rétrocompatibilité avec les jeux Xbox, assurant ainsi une bonne transition pour les joueurs.