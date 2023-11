Steam Deck OLED annoncé avec un meilleur écran et une autonomie améliorée

Valve a annoncé une nouvelle version de son Steam Deck, à savoir sa console portable capable de faire tourner les jeux PC. On retrouve notamment un meilleur écran grâce à l’OLED et une autonomie améliorée.

Steam Deck amélioré avec écran OLED

Le nouveau Steam Deck a le droit à un écran OLED de 7,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. En comparaison, la première console a un écran LCD de 7 pouces à 60 Hz. Il y a donc un gain sur le nouveau modèle, surtout qu’on retrouve également le support du HDR et une luminosité jusqu’à 1 000 nits. Il n’y a par contre par d’amélioration sur la définition, c’est toujours 1 280 x 800 pixels.

Malgré la hausse de la taille de l’écran, le Steam Deck n’est pas plus large. Même le poids évolue, pour être 5% plus léger, ce qui représente 30 grammes en moins.

L’autonomie est un autre domaine d’amélioration majeur. Valve a réussi à intégrer une batterie de 50 Whr dans la version OLED, contre 40 Whr pour la version LCD. Associé à un APU d’AMD plus efficace et à la consommation réduite de l’écran OLED, Valve annonce une hausse de 30 à 50% de l’autonomie sur le nouveau modèle. Le groupe parle d’une autonomie entre 3 et 12 heures, là où c’était entre 2 et 8 heures auparavant. Il y a aussi un gain pour la charge. Passer de 20% à 80% requiert maintenant 45 minutes.

D’autres améliorations sont au programme, dont le support du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, de meilleurs haut-parleurs, des retours haptiques améliorés, du mieux pour le micro ou encore pour touchpads. Valve en a également profité pour améliorer la partie tactile, avec une augmentation de la zone active. À noter par ailleurs que le processeur, bien qu’il ne soit pas plus puissant, est maintenant gravé avec un processus plus fin à 6 nm.

Prix et date de sortie

Il existe deux Steam Deck OLED. Le premier modèle embarque 512 Go de stockage sur SSD NVMe et coûte 569 euros. Le second a le droit à 1 To de stockage sur SSD NVMe et coûte 679 euros. Les deux modèles seront disponibles dès le 16 novembre sur le site de Valve. Quant au modèle LCD à 419 euros, il reste au catalogue.