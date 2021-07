Valve dévoile Steam Deck, une console portable pour jouer aux jeux PC

Valve a levé le voile sur Steam Deck, une console portable qui rappelle le format de la Switch et permet de jouer aux jeux PC que l’on retrouve sur Steam. Le produit sera disponible à l’achat en décembre.

Steam Deck, la console portable avec des jeux PC

Le Steam Deck dispose d’un écran tactile LCD de 7 pouces (1 280 x 800 pixels), de deux joysticks, d’une croix directionnelle et de quatre boutons (A, B, X, Y). Il y a également deux trackpads (un sous chaque joystick) pour permettre une plus grande précision. À l’arrière, l’appareil possède huit gâchettes.

« Nous nous sommes associés à AMD pour créer l’APU personnalisé du Steam Deck, optimisé pour les jeux sur console portable. Il s’agit d’un Zen 2 + RDNA 2, offrant des performances plus que suffisantes pour faire tourner les derniers jeux AAA dans une enveloppe énergétique très efficace », écrit Valve. Les joysticks sont conçus pour des « sessions de jeu prolongées » selon la société. Elle assure aussi que tous les jeux disponibles sur Steam sont jouables sur sa console. Le joueur n’a qu’à se connecter sur son compte.

Sous le capot, le Steam Deck comprend 64 Go de stockage eMMC pour le modèle de base. Il y a aussi des modèles avec 256 ou 512 Go de stockage sur SSD NVMe. Ces deux derniers seront intéressants pour un chargement plus rapide des jeux, en plus du stockage supplémentaire. Et pour ceux qui le souhaitent, il est possible d’étendre le stockage avec une carte microSD. Pour ce qui est de l’autonomie, Valve parle de 7 à 8 heures. D’autre part, il y a 16 Go de RAM LPDDR5, du Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi ac (double bande).

En parallèle, Valve précise que sa console a 1,6 teraflop. En comparaison, la Xbox One S a 1,4 teraflop et la PS4 en a 1,8. Mais la société assure que c’est largement suffisant pour faire tourner tous les jeux. Le fait que l’écran ait une définition de 1 280 x 800 pixels doit aider. Davantage de ressources seraient nécessaires pour jouer confortablement en 1080p ou 4K.

Prix et date de sortie

Les réservations du Steam Deck seront lancées demain à 19 heures à cette adresse. Ce sera uniquement pour les joueurs qui ont effectué un achat sur Steam avant juin 2021, afin de limiter les scalpers. Les prix sont 419 euros pour le modèle 64 Go, 549 euros pour le modèle 256 Go et 679 euros pour le modèle 512 Go. Les premières livraisons auront lieu en décembre.