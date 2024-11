La Xbox portable est confirmée par Microsoft, mais elle attendra plusieurs années

Phil Spencer, le responsable de la branche gaming chez Microsoft, a confirmé qu’une Xbox portable était en préparation. Mais il va falloir patienter avant de la découvrir. En effet, elle ne sortira pas avant plusieurs années.

Steam Deck

Microsoft travaille actuellement sur des prototypes d’une Xbox portable, a indiqué Phil Spencer lors d’une interview avec Bloomberg. Il ajoute que « l’attente est que nous fassions quelque chose ». Mais il reconnaît que la sortie d’un tel produit se fera plus tard, sans pour autant communiquer une date précise.

À court terme, Microsoft se concentrera sur l’amélioration de l’application Xbox afin qu’elle fonctionne mieux sur les consoles portables existantes, a ajouté le dirigeant. « À plus long terme, j’aime que nous créons des appareils », a-t-il indiqué. « Et je pense que notre équipe pourrait faire un travail vraiment innovant, mais nous voulons être informés par l’apprentissage et ce qui se passe maintenant ».

Ce n’est pas la première fois que Phil Spencer évoque une Xbox portable. Il déclarait en juin :

L’avenir de notre matériel est assez impressionnant. Le travail de l’équipe sur les différents facteurs de forme et les différentes façons de jouer m’enthousiasme au plus haut point. Aujourd’hui, nous avons parlé des jeux, mais nous aurons l’occasion de parler davantage de la plateforme. Je pense que nous devrions aussi avoir une console portable.

Plusieurs produits existent à ce jour, dont le Steam Deck qui est le plus populaire.