Phil Spencer suggère encore une Xbox portable

Après le Steam Deck et d’autres produits similaires, Microsoft pourrait bien lancer une Xbox portable. C’est en tout cas ce que suggère fortement Phil Spencer, le responsable de la branche gaming chez Microsoft.

Il y a déjà eu des indices suggérant que Microsoft réfléchit sérieusement à une console portable. Aujourd’hui, Phil Spencer confirme à demi-mot le projet une fois questionné sur le sujet. « L’avenir de notre matériel est assez impressionnant. Le travail de l’équipe sur les différents facteurs de forme et les différentes façons de jouer m’enthousiasme au plus haut point », a déclaré le dirigeant lors d’une interview avec IGN. « Aujourd’hui, nous avons parlé des jeux, mais nous aurons l’occasion de parler davantage de la plateforme ». Et d’ajouter : « je pense que nous devrions aussi avoir une console portable ».

À quoi s’attendre avec cette console portable façon Xbox ? Du cloud gaming ou du jeu local ? Phil Spencer a laissé entendre que Microsoft envisageait un véritable appareil de jeu portable plutôt que quelque chose comme le PlayStation Portal. « J’aime ma ROG Ally, ma Lenovo Legion Go, mon Steam Deck. Je pense qu’il est très important de pouvoir jouer localement », a-t-il déclaré.

Tout cela semble donc se préparer en coulisses. Malheureusement, il n’y a aucune information précise sur la Xbox portable en question. Il va falloir encore attendre pour en savoir plus.