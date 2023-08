PlayStation Portal : Sony dévoile la date de sortie

Après le prix, Sony annonce que la date de sortie de la PlayStation Portal sera le 15 novembre 2023. Il est possible de précommander dès maintenant la console portable.

Pour le moment, la précommande se fait directement sur le site de Sony aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Portugal. À partir du 29 septembre 2023, la PlayStation Portal pourra également être précommandée auprès d’autres revendeurs dans ces pays, ainsi qu’au Canada et au Japon. D’autres disponibilités régionales seront annoncées ultérieurement.

La PlayStation Portal se connecte en Wi-Fi à votre PS5 et vous permet de jouer aux jeux qui sont stockés dessus. Il s’agit du remote play et non du cloud gaming. En effet, il n’est pas possible de se rendre n’importe où avec la console portable et espérer jouer à tel ou tel jeu comme c’est le cas avec la Switch. Il faut obligatoirement être sur le même réseau Internet que sa PlayStation 5 pour en profiter.

Le prix est pour le coup salé : 219,99€. C’est un tarif de taille quand on sait qu’il s’agit simplement du remote play et qu’il faut en plus avoir déjà acheté une PlayStation 5 pour en profiter. Il sera intéressant de voir si le succès sera (ou non) au rendez-vous.