PlayStation Portal : Sony dévoile le prix et d’autres informations de sa console portable

Celle qui était connue sous le nom de Projet Q jusqu’à présent a désormais un nom : PlayStation Portal. Sony dévoile aujourd’hui le prix, la date de sortie (approximative) et d’autres informations de son console portable.

Des détails sur la PlayStation Portal

La PlayStation Portal se connecte en Wi-Fi à votre PS5 et vous permet de jouer aux jeux qui sont stockés dessus. Il s’agit du remote play et rien d’autre. En effet, il n’est pas possible de se rendre n’importe où avec la console portable et espérer jouer à tel ou tel jeu comme c’est le cas avec la Switch. Il faut obligatoirement être sur le même réseau Internet que sa PlayStation 5 pour en profiter.

Sony le dit bien : « les jeux PS VR2 fonctionnant avec le casque et les jeux diffusés à l’aide de la fonction de streaming du PlayStation Plus Premium ne sont pas pris en charge ».

Visuellement parlant, la PlayStation Portal est l’équivalent de la manette DualSense de la PS5 avec un écran au centre. Il s’agit d’un écran LCD de 8 pouces à 60 FPS (images par seconde). Il est par ailleurs possible de l’utiliser pour la partie multimédia, sachant que l’écran d’accueil affiche ce qui est présent sur votre PS5.

Malheureusement, il n’y a pas de support pour le Bluetooth, il n’est donc pas possible de connecter facilement des écouteurs/casques sans fil. En revanche, la console utilise la technologie sans fil PlayStation Link, une nouvelle norme propriétaire. Le système est conçu pour offrir une faible latence et un son sans perte. Sony lance également un casque et des écouteurs sans fil compatibles avec PlayStation Link. Il est possible de les utiliser avec une PlayStation 5 via un adaptateur USB.

Quel débit faut-il pour jouer avec le PlayStation Portal ? Sony annonce qu’il faut au minimum 5 Mb/s. Le groupe recommande d’avoir 15 Mb/s pour jouer sans problème.

Quelques détails sont encore manquants, comme l’autonomie exacte. Pour la date de sortie, Sony annonce l’arrivée de la PlayStation Portal pour cette année, sans plus de précision. De précédentes rumeurs avaient évoqué le mois de novembre.

Un prix qui dépasse les 200€

Vient enfin la grande question du tarif. Sony annonce que la PlayStation Portal sera disponible au prix de 219,99€. C’est un tarif assez important quand on sait qu’il faut obligatoirement une PlayStation 5 pour être en mesure de l’utiliser.