ChatGPT Go : OpenAI annonce son abonnement IA le moins cher

Après une fuite il y a peu, voilà qu’OpenAI officialise ChatGPT Go. Il s’agit de son nouvel abonnement pour l’intelligence artificielle, qui coûte quelques euros à peine.

Lancement de l’abonnement ChatGPT Go

Avec ChatGPT Go, on retrouve évidemment tout ce qu’il y a dans la formule gratuite, ainsi que les éléments suivants :

Accès étendu à GPT-5, le dernier modèle en date.

Accès étendu à la génération d’images : créez davantage d’images pour le travail ou les loisirs.

créez davantage d’images pour le travail ou les loisirs. Accès étendu à l’envoi de fichiers : analysez et travaillez avec davantage de documents, de feuilles de calcul et d’autres fichiers.

analysez et travaillez avec davantage de documents, de feuilles de calcul et d’autres fichiers. Accès étendu à l’analyse avancée des données : utilisez plus souvent des outils tels que Python pour l’exploration des données et la résolution de problèmes.

utilisez plus souvent des outils tels que Python pour l’exploration des données et la résolution de problèmes. Mémoire plus longue pour des réponses plus personnalisées : maintenez les conversations grâce à une fenêtre contextuelle plus large.

maintenez les conversations grâce à une fenêtre contextuelle plus large. Accès aux projets, tâches et GPT personnalisés : organisez votre travail, suivez vos progrès et créez des outils d’IA personnalisés avec plus de flexibilité.

OpenAI précise que l’abonnement propose des limites 10 fois plus importantes que l’offre gratuite en ce qui concerne le nombre de messages, la génération d’images et l’envoi de fichiers. Pour ce qui est de la mémoire, c’est deux fois plus.

Il y a une limitation actuellement : l’abonnement ChatGPT Go est uniquement disponible en Inde. Son prix est de 399 roupies par mois, soit 3,93 euros quand on convertit.

Bientôt disponible en France et ailleurs

À quand une disponibilité en France et ailleurs ? « Nous travaillons à étendre l’accès à Go à d’autres pays et régions », se contente d’indiquer OpenAI dans une foire à questions. Mais une récente fuite a montré l’apparition de prix en plusieurs devises, dont l’euro. Le prix était alors de 4 euros.

Pour rappel, la formule phare d’OpenAI est ChatGPT Plus qui coûte environ 23 euros par mois. Il y a aussi ChatGPT Pro, mais elle vise que des utilisateurs ayant un usage très spécifique de l’IA. Son prix est de 200 dollars par mois.