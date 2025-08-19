ChatGPT Go : OpenAI annonce son abonnement IA le moins cher

Après une fuite il y a peu, voilà qu’OpenAI officialise ChatGPT Go. Il s’agit de son nouvel abonnement pour l’intelligence artificielle, qui coûte quelques euros à peine.
Avec ChatGPT Go, on retrouve évidemment tout ce qu’il y a dans la formule gratuite, ainsi que les éléments suivants :
OpenAI précise que l’abonnement propose des limites 10 fois plus importantes que l’offre gratuite en ce qui concerne le nombre de messages, la génération d’images et l’envoi de fichiers. Pour ce qui est de la mémoire, c’est deux fois plus.
Il y a une limitation actuellement : l’abonnement ChatGPT Go est uniquement disponible en Inde. Son prix est de 399 roupies par mois, soit 3,93 euros quand on convertit.
À quand une disponibilité en France et ailleurs ? « Nous travaillons à étendre l’accès à Go à d’autres pays et régions », se contente d’indiquer OpenAI dans une foire à questions. Mais une récente fuite a montré l’apparition de prix en plusieurs devises, dont l’euro. Le prix était alors de 4 euros.
Pour rappel, la formule phare d’OpenAI est ChatGPT Plus qui coûte environ 23 euros par mois. Il y a aussi ChatGPT Pro, mais elle vise que des utilisateurs ayant un usage très spécifique de l’IA. Son prix est de 200 dollars par mois.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Enfin ! L’attente touche à sa fin pour les adeptes de Hollow Knight: Silksong. Team Cherry a annoncé une « annonce...
Rachel de Souza, la commissaire aux enfants pour le Royaume-Uni, a profité de son passager sur BBC Newsnight pour appeler à renforcer le...
Après une fuite il y a peu, voilà qu’OpenAI officialise ChatGPT Go. Il s’agit de son nouvel abonnement pour l’intelligence...
On commençait à s’en douter un peu. Annoncé il y a près de quatre ans comme la suite multijoueur du jeu d’horreur...
La fin programmée du réseau 2G en France met les copropriétés et bailleurs sociaux face à un défi urgent :...
19 Aug. 2025 • 18:22
19 Aug. 2025 • 16:53
19 Aug. 2025 • 15:13
19 Aug. 2025 • 13:50