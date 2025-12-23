Avengers Doomsday : Marvel met en ligne le premier teaser avec Steve Rogers

Après les nombreuses fuites sur Internet, Marvel a officiellement mis en ligne le premier teaser pour Avengers: Doomsday. Il se focalise sur le personnage de Steve Rogers, joué par Chris Evans.

Steve Rogers sera de retours dans Avengers: Doomsday

Cette bande-annonce/teaser a été diffusée pour la première fois au cinéma, juste avant le film Avatar : de Feu et de Cendres. Voilà maintenant qu’elle est disponible en ligne sur YouTube de manière officielle.

Le teaser montre Steve Rogers se rendre en moto à une maison (déjà aperçue à la fin du film Avengers: Endgame). Une fois à l’intérieur, il range sa tenue de Captain America. Puis on le voit avec un bébé dans ses bras. C’est une surprise pour le coup, mais Marvel n’en dit pas plus pour le moment.

Vient ensuite un texte à l’écran : « Steve Rogers sera de retour dans Avengers: Doomsday ». Il y a enfin un compte à rebours jusqu’à la sortie du film. En France, Avengers: Doomsday sortira le 16 décembre 2026 au cinéma.

Steve Rogers a été vu pour la dernière fois vivant heureux dans les années 1950 avec Peggy Carter, après avoir vraisemblablement accompli sa dernière mission consistant à remettre les gemmes de l’infini à leur place d’origine dans la chronologie. Avengers: Doomsday pourrait expliquer comment Steve Rogers a réussi à revenir dans la réalité principale du MCU afin de remettre son bouclier. Selon les règles du voyage dans le temps du MCU, il devrait techniquement se trouver dans une nouvelle branche de la réalité.

Il faut savoir que Marvel doit diffuser quatre teasers différents au total. Un deuxième, actuellement diffusé au cinéma (et qui a fuité sur Internet), se focalise sur le personnage de Thor.