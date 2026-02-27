PSSR 2.0 : la PS5 Pro améliore encore les graphismes des jeux

Sony annonce une refonte majeure de sa technologie d’upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) pour PS5 Pro, avec un déploiement global en mars. La nouvelle version, PSSR 2.0, marque une rupture technique franche : le réseau neuronal et l’algorithme ont été entièrement repensés, et non simplement améliorés, afin d’améliorer les graphismes des jeux sur PlayStation 5.

Le PSSR, bibliothèque qui analyse les images pixel par pixel lors de la mise à l’échelle, concerne déjà plus de 50 jeux sur PS5 Pro depuis le lancement de la console. Le PSSR 2.0 est le fruit direct du partenariat entre Sony et AMD, baptisé Project Amethyst. Les joueurs PC ont déjà pu mesurer les effets de cette collaboration via la technologie FSR 4 d’AMD. La version pour PS5 Pro intègre six mois supplémentaires d’optimisation par rapport au FSR 4, positionnant le PSSR 2.0 comme l’évolution la plus avancée de cette technologie à ce jour.

Resident Evil Requiem comme banc d’essai

Resident Evil Requiem, disponible aujourd’hui, est le premier titre à tourner avec le PSSR 2.0. Les experts de Digital Foundry, qui ont analysé ses performances, le qualifient de « véritable aubaine ». Avec le ray tracing du jeu, l’image se veut en 4K à partir d’une base légèrement supérieure au 1080p, avec, selon leur analyse, « des détails fins tels que les coutures des vêtements des personnages et les petits textes sur les panneaux de signalisation rendus de manière convaincante sur un écran 4K », une netteté des contours « considérablement améliorée » et « un rendu 4K de haute qualité à 60 images par seconde ». Digital Foundry note toutefois un bruit résiduel dans les scènes avec du ray tracing, mais précise qu’il ne s’agit pas d’un défaut du PSSR : le problème est imputable à la solution de débruitage de Capcom et se retrouve à l’identique sur PC avec le DLSS 4.5 de Nvidia ou le FSR 4 d’AMD.

En mars, plusieurs jeux existants compatibles PSSR basculeront vers cette nouvelle version via une mise à jour logicielle système. Les joueurs PS5 Pro pourront alors activer le PSSR 2.0 sur l’ensemble des jeux compatibles depuis les paramètres d’amélioration de la qualité d’image de la console.