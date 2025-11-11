La PlayStation 5 progresse encore avec 84,2 millions de ventes

Cinq ans après son lancement, la PlayStation 5 a franchi le cap des 84,2 millions d’exemplaires vendus, comme le révèle le dernier rapport financier de Sony. Ce succès commercial, qui surpasse celui de la PS4 à la même période, n’est pas seulement dû au matériel : il est porté par des exclusivités et un écosystème numérique qui domine largement le marché face à Xbox.

Des ventes en hausse pour la PS5

Sur le dernier trimestre, Sony a vendu 3,9 millions de consoles, une performance en légère hausse par rapport à l’année précédente. Cette dynamique a été sans aucun doute stimulée par le lancement réussi de titres comme Ghost of Yōtei qui s’est écoulé à 3,3 millions d’exemplaires en un seul mois. Au total, les ventes de jeux sur PS4 et PS5 ont atteint 80,3 millions d’unités sur la période, dont 6,3 millions pour les titres développés par les studios de Sony, soit une augmentation d’un million par rapport à l’an dernier.

Ces chiffres démontrent la capacité de Sony à créer des événements autour de ses exclusivités pour soutenir les ventes de sa console. La PS5 a ainsi déjà dépassé les ventes totales de la PS3 au cours de sa vie, signe de sa popularité insolente.

Les jeux dématérialisés largement devant le format physique

Au-delà du matériel, c’est la force de l’écosystème en ligne de Sony qui impressionne. Le PlayStation Network compte désormais 119 millions d’utilisateurs actifs mensuels, soit une hausse de trois millions en un an. Cette base d’utilisateurs engagés est un moteur essentiel pour les revenus de la division.

La transition vers le tout numérique est plus marquée que jamais : sur les 80,3 millions de jeux vendus, 72 % l’ont été via le PlayStation Store, contre seulement 28 % en version physique sur disque. Une tendance de fond, qualifiée de constante par Sony, qui montre à quel point les habitudes de consommation ont basculé. Naturellement, plusieurs personnes préfèrent acheter leurs jeux au format disque pour avoir notamment des meilleurs selon les revendeurs. Mais la majorité ne le fait pas et se contenter des jeux dématérialisés.