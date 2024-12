PlayStation : Sony et AMD s’associent pour l’IA dans les jeux vidéo

Sony et AMD annoncent une collaboration plus poussée pour développer des technologies d’intelligence artificielle destinées à améliorer l’aspect visuel et l’expérience de jeu, non seulement sur les consoles PlayStation, mais également sur d’autres plateformes. L’objectif principal de ce partenariat est de créer des outils basés sur l’apprentissage automatique (machine learning), visant à optimiser les graphismes et le gameplay des jeux vidéo.

Un partenariat autour de l’IA pour PlayStation et AMD

Actuellement, les deux entreprises travaillent ensemble sur les processeurs graphiques des PlayStation 5 et PlayStation 5 Pro, qui sont basés sur l’architecture RDNA 2 d’AMD. De plus, la PS5 Pro bénéficie d’une fonctionnalité appelée PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) qui permet d’améliorer la clarté des images et le taux de rafraîchissement des jeux.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, un projet nommé Amethyst a été lancé, visant à concevoir des architectures optimisées pour l’apprentissage automatique. Ce projet est décrit comme un travail à long terme, bien que les détails restent flous concernant sa mise en œuvre future. Mark Cerny, architecte principal des PlayStation, a précisé que le but était de développer une architecture spécifiquement pensée pour les réseaux neuronaux convolutionnels légers (CNN) utilisés dans les graphismes de jeux vidéo, afin d’offrir une expérience visuelle plus riche, avec un meilleur ray tracing et path tracing.

Il faudra sûrement attendre la PS6

Sony et AMD ont également exprimé leur volonté de rendre cette technologie accessible à d’autres supports, notamment les PC, les consoles et le cloud gaming. Cette collaboration devrait permettre une adoption plus large de ces technologies avancées à travers divers appareils.

Bien que cette technologie promette d’enrichir les jeux vidéo, les résultats de ce partenariat ne devraient pas se concrétiser immédiatement. Mark Cerny a d’ailleurs suggéré que les premières applications de ces travaux ne seraient probablement pas visibles avant l’arrivée de la PlayStation 6.