Meta vient de franchir une étape symbolique dans le secteur du gaming VR. Son service d’abonnement Horizon+, dédié aux jeux VR sur casques Quest, revendique désormais plus d’un million d’abonnés actifs. L’annonce a été faite par Samantha Ryan, vice-présidente du contenu chez Reality Labs, dans un billet destiné aux développeurs.

Lancé en 2023 sous le nom de Quest+, le service propose aujourd’hui un catalogue de plus de 100 jeux, complété par une sélection tournante de titres mensuels. Parmi les expériences les plus populaires figurent Asgard’s Wrath 2, Pistol Whip, Moss, Red Matter 2 ou encore Job Simulator, des titres qui illustrent bien la diversité du catalogue du service.

Un nouveau modèle économique pour la VR

Proposé à 8 euros par mois ou 60 euros par an, Horizon+ pourrait générer entre 60 et 96 millions de dollars de revenus annuels (entre 50 et 81 millions d’euros), selon les estimations basées sur ce seuil d’un million d’abonnés. Ce calcul reste toutefois théorique, notamment en raison des périodes d’essai de trois mois incluses avec l’achat d’un Quest 3 ou Quest 3S.

Des performances solides malgré l’absence de nouveau casque

Meta souligne également avoir enregistré une saison des fêtes “exceptionnelle”, comparable à celle de 2024, et ce sans lancement de nouveau matériel en 2025. Le volume global des paiements sur la plateforme Quest serait resté stable sur un an, tandis que les achats intégrés ont progressé de 13 %.

Avec Horizon+, Meta consolide sa stratégie d’abonnement dans la réalité virtuelle, cherchant à fidéliser les utilisateurs par le contenu plutôt que par le renouvellement matériel. Un signal fort pour l’écosystème VR, qui mise désormais autant sur les services que sur l’innovation technologique.