Leak : le Meta Quest 3S Xbox Edition serait dévoilé officiellement dans quelques heures (+ photo)

« Tout (ou presque) est une Xbox » nous dit la pub de Microsoft. Ce qui n’était qu’un slogan un peu bancal est en train de prendre forme au gré des partenariats signés par la firme de Redmond. Quelques jours après l’annonce officielle des Rog Xbox Ally, un leak semble confirmer cette fois une ancienne rumeur concernant une édition Xbox du casque Meta Quest : un cliché dévoile en effet l’image de la boite d’un « Meta Quest 3S Xbox Edition », un modèle tout en noir avec des liserés verts pour évidemment rappeler les couleurs traditionnelles de Xbox. Le prix de ce modèle resterait inchangé par rapport au Meta Quest 3S actuel, avec même un petit bonus en prime puisque l’acheteur de ce casque bénéficiera d’un abonnement de 3 mois (gratuit) au Game Pass. Le casque serait aussi proposé avec un strap Elite.

Il ne faut sans doute pas trop compter sur d’autres « customisations », le Meta Quest étant évidemment incapable de faire tourner nativement le moindre jeu Xbox. Il restera toujours la solution du xCloud pour jouer aux titres du Game Pass via l’application dédiée ou bien encore de connecter le Meta Quest 3S Xbox Edition à un PC via le Meta Quest Link, mais ces solutions sont déjà disponibles sans qu’il ne soit besoin de repasser à la caisse, qui plus est avec le modèle de casque Meta Quest 3 le moins performant (résolution limitée à 1832 x 1920 pixels et stockage d’à peine 128 Go). Les quelques inconnues concernant ce casque seront levées très bientôt puisque l’annonce officielle devrait intervenir dans la journée du mardi 24 juin.