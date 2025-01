Le Meta Quest 3S ne se vendrait pas bien malgré son prix plancher

Les efforts de Meta pour dynamiser le marché de la réalité virtuelle avec le lancement du Quest 3S n’ont malheureusement pas répondu aux attentes.. Si l’on en croit les données de Sensor Tower, les téléchargements de l’application mobile Meta Quest le jour de Noël auraient baissé de 27%, et diminué de 21 % sur le mois de décembre dans son entier. Malgré un pack attractif comprenant le casque et le nouveau jeu Batman: Arkham Shadow (largement adoubé par la critique et les joueurs), le Quest 3S n’aurait donc pas réussi à séduire de nouveaux utilisateurs. Les propriétaires de Quest 2 ont-ils au moins effectué une mise à niveau ? Impossible de le dire en comptabilisant uniquement les nouveaux téléchargements de d’app Meta, sachant qu’un nouveau casque Meta se synchronise évidemment avec l’app déjà téléchargée.

Les méventes du Meta Quest 3S pourraient être dues à un contenu AR limité et à l’utilisation persistante de lentilles Fresnel peu confortables et d’écrans à la résolution limitée (1000 ppi). Les données de vente d’Amazon confirment cette contre-performance, les ventes de casques lors du Black Friday ayant chuté de 16 % par rapport à l’année précédente. Le recentrage de Meta sur les lunettes intelligentes semble aussi indiquer que Meta est bien conscient du faible attrait de la réalité virtuelle pour le grand public, tout au moins dans sa forme actuelle (gageons qu’un casque de 200 grammes avec la résolution du Vision Pro au prix de 400 dollars pourrait changer la donne)

Bien que le Quest 3S ait représenté 66 % des ventes de casques en novembre, son incapacité à se démarquer significativement du Quest 2 a donc probablement freiné l’intérêt des consommateurs. Les ventes mondiales de casques VR ont diminué de 10 % en 2024 pour atteindre 6,9 millions d’unités (tous modèles confondus), tandis que le nombre d’utilisateurs actifs a chuté de 8 %, à 21,9 millions de personnes.