Meta arrête de vendre le Meta Quest Pro

Meta vient officiellement d’arrêter la vente du Meta Quest Pro, et donc de mettre un terme son casque VR haut de gamme un peu plus de deux mois après avoir annoncé son retrait du marché. Initialement vendu à 1 499 dollars avant de baisser le prix à 999 dollars, le Quest Pro a eu beaucoup de mal à trouver son public, largement éclipsé par le Meta Quest 3, nettement plus abordable pour une fiche technique assez proche de surcroit. Bien que le casque ne soit plus disponible, Meta continue de vendre les contrôleurs Touch Pro, ces derniers étant compatibles avec les Quest 2 et les modèles ultérieurs.

On notera que malgré le succès incontestable des Meta Quest 2&3, les casques VR haut de gamme comme le Quest Pro et le Vision Pro d’Apple (4000 euros) n’ont pas réussi à avoir un impact significatif sur le marché. Malgré des composants internes plus performants et des fonctionnalités innovantes, le Quest Pro a été critiqué pour son poids, son prix élevé et ses écrans à peine améliorès par rapport à ceux des Meta Quest 2. De même, Apple avait réduit la production du Vision Pro suite à des ventes pour le moins mitigées. Ces difficultés mettent en lumière la grande réticence des consommateurs à investir dans une technologie VR coûteuse, alors même que du côté des smartphones, c’est le modèle d’iPhone Pro Max qui domine les ventes mondiales de smartphones depuis 2 ans, ce dernier étant facturé à près de 1500 euros.