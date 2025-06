Meta dévoile le Meta Quest 3s Xbox Edition : 3 mois de Game Pass gratuits, une manette Xbox en prime, mais des quantités très limitées

Meta a dévoilé il y a moins d’une heure le Meta Quest 3S Xbox Edition, qui comme son nom l’indique est une édition spéciale du casque et en quantités très limitées, aux couleurs de la Xbox. Ce nouveau pack comprend le casque Meta Quest 3S édition Xbox doté de 128 Go de stockage (et avec un logo Xbox en façade et au niveau des branches), deux manettes Touch Plus avec les mêmes couleurs, une manette Xbox Wireless là aussi en édition limitée, un Elite Strap, 3 mois d’abonnement à Meta Horizon+ et aussi 3 une carte Game Pass pour 3 mois d’abonnement au Xbox Game Ultimate. Cerise sur le gâteau, les manettes son appairées avant même la configuration du casque.

Évidemment, il faudra en passer par l’app Xbox pour bénéficier des jeux du Game Pass Ultimate via le Xbox Cloud Gaming, sachant tout de même qu’aucun de ces jeux n’est jouable en VR puisqu’ils s’affichent uniquement en 2D. Les casques Meta Quest 3S Xbox Edition sont disponibles sur les sites suivants en très petites quantités (meta.com, Best Buy (USA), Argos (UK) et EE (UK)) au prix de 399 dollars et l’on sait malheureusement déjà qu’il n’y aura pas de réassort. Les collectionneurs ou tout simplement les plus intéressés savent donc ce qu’il leur reste à faire (mais il faudra passer par l’import, le casque n’étant pas disponible en France).