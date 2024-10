Game Pass : Xbox teste le cloud gaming pour les jeux en dehors du service !

Cela pourrait être un gamer changer (ou pas étant donné le peu d’écho donné au Game Pass dans les médias du gaming) : on apprend en effet qu’à partir du mois prochain, Xbox va commencer à tester le cloud gaming... sur les jeux en dehors du Game Pass Ultimate ! En d’autres termes, les jeux achetés (en version numérique seulement ? Ce n’est pas précisé) et disponibles dans la bibliothèque du joueur devraient bientôt être jouables via le Xbox Cloud Gaming, une option qui sera bien sûr proposée uniquement aux abonnés du Game Pass Ultimate.

Xbox avait annoncé cette fonctionnalité dès le lancement de la gamme Xbox Series, mais il semble que cette fois soit la bonne : dès novembre donc, quelques membres insiders pourront tester ce nouveau service. A terme, les « gros » jeux devraient ainsi être jouables « dans le cloud » (et donc sur mobile aussi), à l’instar d’Elden Ring ou de Baldur’s Gate III par exemple (on ne connait pas encore la liste des jeux concernés mais il y aura probablement du AAA). Cette phase de test permettra principalement de déceler les derniers bugs existants, avant une annonce officielle de lancement.