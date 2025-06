Game Pass : Xbox serait sur le point d’augmenter le prix de l’abonnement

Le Game Pass ne cesse d’accumuler les jeux de qualité (c’est littéralement non-stop depuis le début de l’année), et pour rappel le très prometteur Alters sort aujourd’hui sur le service en fin de journée. Cette accumulation de nouveautés justifie t-elle pour autant une nouvelle augmentation de tarif ? Un bout de code du site du service xCloud laisse en tout cas entendre que le Game Pass pourrait connaitre une nouvelle flambée de prix. La chaine de caractère « SubscriptionPriceIncrease » repérée dans ce bout de code semble être l’indice d’une augmentation de tarif imminente, même si rien n’a encore été confirmé part Microsoft.

Pour information, et depuis le mois de septembre 2024, le prix du PC Game Pass est passé de 9,99 euros à 11,99 euros mensuel, le prix du Xbox Game Pass Ultimate est passé de 14,99 euros à 17,99 euros par mois et le Xbox Game Pass Core passe de 59,99 euros à 69,99 euros par an. Une nouvelle augmentation de tarif pourrait ainsi emmener le Xbox Game Pass Ultimate aux alentours de la vingtaine d’euros, ce qui n’est pas rien.