Xbox Partner Preview : Subnautica 2, Eternal Strands, et le prochain jeu des développeurs de Control dans le Game Pass

Le Xbox Partner Preview a été riche en belles annonces. On s’attendait à quelques présentations de jeux d’éditeurs tiers, et on s’est retrouvé avec le prochain DLC d’Alan Wake II, le très prometteur Chronos de la Bloober Team, le délirant Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, et le superbe et cartoonesque Mouse, un FPS qui reprend le look rétro des looney tunes des années 30. Surtout, 5 jeux ont été annoncés pour le Game Pass (dont 4 qui titillent déjà pas mal votre serviteur). Allez, on commence les présentations :

Subnautica 2 sera la suite d’un des jeux indés les plus réussis de ces dernières années. Toujours basé sur l’exploration sous-marine, le jeu fera la part belle à la coopération si l’on en croit le premier trailer. Jsqu’à quatre joueurs pourront explorer ensemble les fonds marins. Arrivée en 2025 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.



Eternal Strands affiche une direction artistique de toute beauté et prouve s’il le fallait que la DA reste plus importante que les specs d’un moteur graphique. Ce jeu d’aventure action semble puiser son inspiration dans Zelda ou bien encore le très bon d’Ubisoft, et franchement, le trailer donne furieusement envie. Arrivée prévue en 2025 sur Xbox Series, PS5, PC et dans le Game Pass.



Wheel World est un indé au look arty qui place le joueur aux commandes d’un cyliste qui participe à des courses sur des circuits répartis aux quatre coins du monde. La DA tout en aplats de couleurs est une franche réussite, et l’on note aussi la présence d’un étrange et tout mignon petit crâne qui s’affiche en permanence devant le vélo. Intriguant et prévu en 2025 sur PS5, Xbox Series, PC et dans le Game Pass.



FBC: Firebreak est le prochain titre de Remedy, les développeurs de Control. Le jeu se déroule d’ailleurs dans le même lore que celui de Control, mais il ne s’agit pas d’une suite d’autant que le titre est destiné à être joué en coopération. Du lourd donc, qui arrivera en 2025 sur PS5, Xbox Series, PC et day one dans le Game Pass.

Wuchang: Fallen Feathers est un souls-like dans un univers de légendes asiatiques, de quoi patienter sur Xbox en attendant l’arrivée de Black Myth Wukong (s’il arrive…). C’est très joli, mais cela semble aussi très classique. En 2025 sur PC, PS5, Xbox Series et donc dans le Game Pass.