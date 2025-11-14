TENDANCES
Vampire Survivors VR débarque en shadowdrop sur Meta Quest ! (+trailer)

14 Nov. 2025 • 13:05
Surprise : le studio poncle et Radical Forge ont lancé en « shadowdrop » (sans avoir prévenu en somme) la version VR du jeu culte Vampire Survivors sur les casques Meta Quest ! Adaptée du titre à succès primé aux derniers BAFTA, cette édition propose une expérience entièrement revisitée en réalité virtuelle avec une vue en diorama 3D à la façon d’un  et une immersion renforcée dans des environnements emblématiques comme la Mad Forest, la Inlaid Library ou bien encore la Dairy Plant.

Une version VR complète

À l’image de la version classique, Vampire Survivors VR place le joueur aux commandes d’un personnage choisi en fonction de ses statistiques — dégâts, armure, etc. —, personnage qui fera face à des vagues incessantes d’ennemis dans un décor plutôt stylisé. La différence majeure est ici qu’en VR, le plateau de jeu est ajustable, se joue en position assise ou debout, et intègre également les extensions Tides of the Foscari et Legacy of the Moonspell. En Chemin, le joueur pourra  ouvrir des coffres à aléa, et dépenser de l’or pour débloquer des personnages, des armes et des améliorations permanentes. Le tout est rythmé par la bande-son électro-synth emblématique de la franchise.

Un tarif attractif pour un jeu toujours culte

Disponible dès maintenant sur Meta Quest pour seulement 9,99 euros, cette version VR est donc à priori une très bonne affaire, d’autant que le caractère très addictif de Vampire Survivors assure une excellent durée de vie au titre. Les joueurs en quête d’un roguelike immersif en réalité virtuelle ont désormais de quoi se faire plaisir…

