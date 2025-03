Le « Tamagotchi-like » est un genre de jeu vidéo rarement exploité et qui pourtant permet de faire avancer un l’état de l’art dans le développement de capacités d’interactions de personnages autonomes et non directement contrôlés par le joueur. Le studio Windup Minds promet d’ailleurs que le « virtual Pet » de son Stay: Forever Home affichera des comportements non-scriptés : « Un ami magique – qui ne creusera pas de trous dans votre jardin. Ember n’est pas un animal de compagnie ordinaire ! Elle tisse de la joie dans votre vie et vous invite à partager son monde extraordinaire.Imaginez un animal de compagnie qui est unique, répondant à vos soins et à votre attention de manière surprenante. Avec Ember, vous n’adoptez pas simplement un animal virtuel ; vous partez dans un voyage extraordinaire de connexion et de découverte ».

Le premier trailer du jeu est en tout cas très convaincant : la créature Ember, sorte de renard magique au pelage coloré, pourra passer du monde virtuel au « vrai » monde via le mode XR du Meta Quest 3. Les interactions avec l’animal semblent à priori assez nombreuses pour maintenir l’intérêt sur la durée, et l’on note qu’Ember s’intègre de façon réaliste dans l’environnement du joueur (Ember peut par exemple grimper sur le canapé du salon, etc.). Stay: Forever Home sera disponible sur Meta Quest 3 et 3S durant le mois d’avril.