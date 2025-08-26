TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Reach : le très prometteur jeu d’action en VR prend date sur Meta Quest 3, PCVR et PSVR 2 (trailer)
Jeux vidéo

Reach : le très prometteur jeu d’action en VR prend date sur Meta Quest 3, PCVR et PSVR 2 (trailer)

26 Août. 2025 • 12:40
0

Le studio britannique nDreams a officialisé la sortie de Reach, son nouveau jeu d’action-aventure en réalité virtuelle, dont la sortie est désormais prévue pour le 16 octobre 2025. Avec sa réalisation premium (y compris sur Quest) et ses mécaniques de gameplay variées, Reach est déjà pressenti pour être l’un des lancements VR les plus importants de l’année. Compatible avec le Meta Quest 3 et 3S, le PC VR et le PSVR 2, le jeu semble avoir les atouts pour séduire un large public en misant sur une expérience solo immersive. Les développeurs ont récemment dévoilé une longue séquence de gameplay qui met en lumière les mécaniques de mobilité et de combat au cœur de l’aventure. Le joueur est invité à escalader, sauter et explorer des environnements variés tout en affrontant ses adversaires à distance ou au corps-à-corps.

Ce premier projet issu du studio interne Elevation d’nDreams ne se limite pas à une approche classique du jeu VR et propose des interactions ingénieuses où les armes deviennent aussi des outils (comme la possibilité d’utiliser une flèche plantée dans un mur pour s’en servir de prise, ou encore de transformer son bouclier en plateforme temporaire). Ces mécaniques originales promettent de renforcer la liberté de mouvement et la créativité des joueurs, deux aspects encore trop rares dans le paysage VR. Reste à voir si la fluidité des déplacements et la richesse des combats seront à la hauteur des ambitions affichées dans les trailers. Reac sera disponible le 16 octobre prochain au prix de 40 euros.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GORN 2 Jeux vidéo

GORN 2 : le jeu de combat se date sur Quest et PCVR, et sera disponible cet été sur PSVR 2 (trailer)

Besiege VR Jeux vidéo

Besiege VR : le célèbre jeu de construction et de destruction prend date sur Meta Quest (trailer)

civilization VII Meta Quest 3 Jeux vidéo

Civilization VII VR prend date sur le Meta Quest 3 (prix et précommandes)

RoboCop VR Jeux vidéo

RoboCop: Streets Of Anarchy : le flic du futur s’annonce sur PCVR et Meta Quest 3

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Skate Jeu

Skate : enfin une date de sortie pour l’accès anticipé, qui sera gratuit

26 Août. 2025 • 19:58
0 Jeux vidéo

Electronic Arts relance enfin sa franchise Skate avec une sortie en accès anticipé prévue pour le 16 septembre 2025. Disponible...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 26 aout

26 Août. 2025 • 19:21
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Traduction Apprentissage

Google Traduction vient concurrencer Duolingo avec sa nouveauté

26 Août. 2025 • 18:53
0 Applications

Google enrichit son application Traduction avec de nouveaux outils d’apprentissage linguistique alimentés par l’intelligence...

Perplexity

Deux grands groupes de médias japonais attaquent en justice la firme d’IA Perplexity

26 Août. 2025 • 17:40
0 Internet

Deux des plus grands groupes médiatiques japonais, Nikkei et Asahi Shimbun, viennent de porter plainte contre la startup d’intelligence...

Atlas robot

Boston Dynamics : le robot Atlas gagne en autonomie grâce à l’IA comportementale

26 Août. 2025 • 16:35
0 Science

Toujours plus près du comportement « humain » : le robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics franchit une nouvelle...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Keynote iPhone 17 : Apple propose un logo interactif

Keynote iPhone 17 : Apple propose un logo interactif

26 Aug. 2025 • 19:16

image de l'article Apple annonce une keynote le 9 septembre pour présenter les iPhone 17

Apple annonce une keynote le 9 septembre pour présenter les iPhone 17

26 Aug. 2025 • 18:01

image de l'article Apple réfléchit toujours à racheter le français Mistral et Perplexity pour l’IA

Apple réfléchit toujours à racheter le français Mistral et Perplexity pour l’IA

26 Aug. 2025 • 17:08

image de l'article The Savant : Apple TV+ dévoile la bande-annonce de sa série avec Jessica Chastain

The Savant : Apple TV+ dévoile la bande-annonce de sa série avec Jessica Chastain

26 Aug. 2025 • 16:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site