Reach : le très prometteur jeu d’action en VR prend date sur Meta Quest 3, PCVR et PSVR 2 (trailer)

Le studio britannique nDreams a officialisé la sortie de Reach, son nouveau jeu d’action-aventure en réalité virtuelle, dont la sortie est désormais prévue pour le 16 octobre 2025. Avec sa réalisation premium (y compris sur Quest) et ses mécaniques de gameplay variées, Reach est déjà pressenti pour être l’un des lancements VR les plus importants de l’année. Compatible avec le Meta Quest 3 et 3S, le PC VR et le PSVR 2, le jeu semble avoir les atouts pour séduire un large public en misant sur une expérience solo immersive. Les développeurs ont récemment dévoilé une longue séquence de gameplay qui met en lumière les mécaniques de mobilité et de combat au cœur de l’aventure. Le joueur est invité à escalader, sauter et explorer des environnements variés tout en affrontant ses adversaires à distance ou au corps-à-corps.

Ce premier projet issu du studio interne Elevation d’nDreams ne se limite pas à une approche classique du jeu VR et propose des interactions ingénieuses où les armes deviennent aussi des outils (comme la possibilité d’utiliser une flèche plantée dans un mur pour s’en servir de prise, ou encore de transformer son bouclier en plateforme temporaire). Ces mécaniques originales promettent de renforcer la liberté de mouvement et la créativité des joueurs, deux aspects encore trop rares dans le paysage VR. Reste à voir si la fluidité des déplacements et la richesse des combats seront à la hauteur des ambitions affichées dans les trailers. Reac sera disponible le 16 octobre prochain au prix de 40 euros.