Civilization VII VR prend date sur le Meta Quest 3 (prix et précommandes)

Civilization VII VR sera la première version XR du célèbre jeux de stratégie. Cette version propose une expérience immersive où les joueurs peuvent voir le plateau de jeu du dessus et s’approcher pour inspecter de près les bâtiments et les unités, presque comme s’il s’agissait en fait d’un jeu de société avec des éléments animés ! Le jeu prend en charge à la fois les modes de réalité mixte et de réalité virtuelle, permettant ainsi de jouer soit dans son environnement physique, soit dans un environnement virtuel entièrement « adapté » au leader choisi par le joueur. Civilization VII VR inclut également un mode multijoueur en ligne permettant jusqu’à quatre joueurs de s’affronter dans un monde virtuel partagé.

En plus du mode de jeu solo, Civ VII VR propose une fonctionnalité baptisée « Les Archives », soit une galerie en VR où les joueurs peuvent en quelque sorte s’immerger dans leurs propres réalisations en jeu à travers des dioramas et des expositions. Les précommandes de Civilization VII VR sont désormais ouvertes sur le Meta Horizon Store. Le jeu sera disponible au téléchargement sur Meta Quest 3 et 3S le 10 avril prochain au prix de 59,99 euros.