Besiege VR : le célèbre jeu de construction et de destruction prend date sur Meta Quest (trailer)

Besiege VR, adaptation en réalité virtuelle du célèbre jeu de construction de machines de guerre, sortira le 31 juillet sur Meta Quest 3 au prix de 18 euros. Développé par 3R Games en collaboration avec Spiderling Studios, le jeu a été entièrement repensé pour la VR, avec un nouveau système de contrôle par mouvement, du retour haptique ainsi que de l’audio 3D. Le concept reste fidèle à l’original et consiste à assembler plus de 70 pièces pour concevoir des machines de siège médiévales, des catapultes ou même des mechas. Ces engins sont ensuite utilisés pour détruire tout ce qui se présente en face (armée, forteresse, etc.).



Cette version VR proposera 55 niveaux dans le mode campagne ainsi que trois environnements bac à sable permettant de tester ses créations. Bon point, il sera possible d’importer des machines depuis la version PC du titre, même si certaines créations ne seront pas parfaitement compatibles à cause des limites techniques du casque. A noter que les extensions de la version de base ne seront pas incluses dans l’immédiat (et dépendront peut-être de la bonne réception de cette version VR)