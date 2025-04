GORN 2 : le jeu de combat se date sur Quest et PCVR, et sera disponible cet été sur PSVR 2 (trailer)

Le studio Free Lives a officiellement annoncé la date de sortie de la suite (très attendue) de son jeu de combat déjanté en VR. GORN 2 sera donc disponible le 17 avril prochain sur les casques Meta Quest 3 et SteamVR, avec une fois de plus cette formule absurde du combat de gladiateurs basé sur une physique ragdoll souvent hilarante. Développée en collaboration avec Cortopia et éditée par Devolver Digital, cette suite promet encore plus de chaos avec de nouvelles armes, arènes, pièges et des ennemis parfois gigantesques. Dans cette nouvelle mouture, les joueurs traverseront des royaumes célestes peuplés des champions déchus du premier jeu (entre autres), sachant que pas moins de 35 armes différentes seront proposées. Bon point encore, l’aspect très gore du premier volet sera toujours de la partie, avec des gerbes de sang dans tous les sens, des découpages d’ennemis en règle, le tout dans la bonne humeur générale.

La campagne proposera environ trois à quatre heures d’action brutale et sanglante dans un style cartoon, avec pas moins de cinq boss majeurs à affronter. Pour les amateurs de carnage sans fin, GORN 2 inclura également un mode Infini et un mode Personnalisé, permettant ainsi de créer sa propre configuration d’armes et d’ennemis. A noter qu’une version PSVR 2 est également en préparation et devrait sortir cet été, bien qu’aucune date précise n’ait encore été annoncée.