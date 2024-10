Arken Age : le PSVR 2 bouge encore… grâce à ce superbe FPS (trailer)

Les propriétaires de PSVR 2 peuvent vraiment dire merci à VitruviusVR. Ce studio spécialisé dans les jeux VR (on lui doit Shadow Legend VR sorti en 2019) vient de dévoiler le premier trailer d‘Arken Age, un FPS dont l’action se déroule dans un univers hybride entre S.F pure et fantasy. Le pitch : « La Tour du Gardien céleste sur les rives du Bio-Gouffre, un royaume terraformé créé pour récolter l’énergie d’Arkenite. Son divin fondateur, le Grand Arboriste, a cessé de cultiver votre planète et chaque transmission qui lui est envoyée a été accueillie avec un silence abject. Découvrez la vérité derrière la disparition du Grand Arboriste, forgez une alliance avec la race extraterrestre de Nara et prenez les armes contre l’usurpateur Hyperion et sa légion de soldats corrompus. »

Le trailer est tombé, et un constat s’impose : c’est magnifique ! Le PSVR 2 a enfin droit à un jeu qui ne semble pas se limiter à être une version ++ d’un titre Meta Quest. En fait, Arken Age ne sera pas disponible sur Meta Quest, et au vu des exigences techniques du titre on comprend aisément pourquoi ! Arken Age sera disponible sur PCVR (via Steam) et PSVR 2 le 16 janvier prochain.