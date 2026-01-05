TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires Qualcomm dévoile le Snapdragon X2 Plus pour booster les PC Windows Arm
Matériel et Accessoires

Qualcomm dévoile le Snapdragon X2 Plus pour booster les PC Windows Arm

5 Jan. 2026 • 20:15
0

Qualcomm profite du CES 2026 pour annoncer le processeur Snapdragon X2 Plus, successeur direct du modèle Snapdragon X Plus de 2024. Cette nouvelle puce gravée en 3 nm vise à équiper une gamme variée d’ordinateurs portables avec Windows Arm en misant sur l’efficacité énergétique.

Snapdragon X2 Plus

Le Snapdragon X2 Plus réduit la consommation d’énergie de 43 %

Après avoir présenté les modèles haut de gamme Snapdragon X2 Elite et Elite Extreme en octobre, le fabricant dévoile deux variantes du Snapdragon X2 Plus. Ces processeurs utilisent des cœurs Kryo personnalisés de troisième génération pouvant atteindre 4 GHz. Qualcomm décline cette puce en une version à 10 cœurs (34 Mo de cache, GPU à 1,7 GHz) et une version à 6 cœurs (22 Mo de cache, GPU à 900 MHz).

Les gains de performance annoncés face à la génération précédente sont intéressants. Les deux déclinaisons offrent une amélioration de 35 % avec un seul cœur du processeur et intègrent un NPU de 80 TOPS, soit 78 % plus rapide pour l’intelligence artificielle. Côté graphisme, le modèle avec 10 cœurs progresse de 29 % tandis que la version avec 8 cœurs bondit de 39 %. L’autonomie des PC portables devrait également s’améliorer puisque cette nouvelle architecture consomme 43 % d’énergie en moins.

Snapdragon X2 Plus 1

Au-delà de la puissance brute, Qualcomm soigne les capacités multimédias et la connectivité. Le processeur prend en charge l’encodage AV1, le codec audio aptX ainsi que les caméras jusqu’à 36 mégapixels (simple ou double) pour la capture vidéo 4K à 30 images par seconde. Il gère un écran interne 4K à 144 Hz et peut piloter jusqu’à trois écrans externes en 4K (ou du 5K à 60 Hz).

La fiche technique inclut également la compatibilité avec l’IA multimodale et agentique. Pour la partie connectivité, les utilisateurs bénéficieront du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4 et de la RAM LPDDR5X. Un modem 5G Snapdragon X75 est proposé en option par Qualcomm. Les premiers ordinateurs équipés de ce composant seront dévoilés par les fabricants dès cette semaine dans le cadre du CES 2026.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Snapdragon X2 Elite Matériel

Snapdragon X2 Elite : Qualcomm dévoile sa puce 18 cœurs pour les PC

XRING 01 Matériel

Xiaomi conçoit désormais ses propres processeurs…épaulé par Qualcomm

DELL Pro Max Plus Matériel

[Computex 2025] Dell dévoile un ordinateur portable avec une puce dédiée surpuissante pour l’IA (NPU)

Windows 11 Logo PC Portable Actu OS

Non, Microsoft n’a pas perdu 400 millions d’utilisateurs de Windows

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Amazon Alexa Chatbot Web

Amazon lance son chabot IA Alexa+ sur le Web pour concurrencer ChatGPT

5 Jan. 2026 • 20:58
0 Internet

Amazon officialise au CES 2026 le lancement du site Alexa.com pour étendre son chatbot d’intelligence artificielle Alexa+ au-delà des...

Windows 11 Logo PC Portable

Microsoft ne permet plus l’activation par téléphone de Windows et Office

5 Jan. 2026 • 20:38
1 Actu OS

Microsoft continue de durcir les conditions d’utilisation de Windows et d’Office sans connexion internet en désactivant son service...

Bbox WiFi 7 Bouygues Telecom

B&You Pure Fibre : Bouygues Telecom augmente le prix à partir d’aujourd’hui

5 Jan. 2026 • 18:00
0 Internet

Comme prévu, Bouygues Telecom augmente aujourd’hui le prix de son offre B&You Pure Fibre. Le nouveau tarif en 2026 est de 24,99...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 janvier

5 Jan. 2026 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

NordVPN Logo

NordVPN dément un piratage et rassure ses utilisateurs

5 Jan. 2026 • 17:08
0 Internet

NordVPN a fermement rejeté les allégations selon lesquelles ses serveurs de développement Salesforce internes auraient...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Anker lance un chargeur Nano avec écran optimisé pour les iPhone

Anker lance un chargeur Nano avec écran optimisé pour les iPhone

5 Jan. 2026 • 19:53

image de l'article Apple Vision Pro : la diffusion de matchs des Lakers en direct immersif arrive bientôt

Apple Vision Pro : la diffusion de matchs des Lakers en direct immersif arrive bientôt

5 Jan. 2026 • 18:23

image de l'article Apple franchit les 50 milliards de dollars d’exportations d’iPhone depuis l’Inde

Apple franchit les 50 milliards de dollars d’exportations d’iPhone depuis l’Inde

5 Jan. 2026 • 16:39

image de l'article Non, votre HomePod ne vous espionne pas quand vous écoutez la radio

Non, votre HomePod ne vous espionne pas quand vous écoutez la radio

5 Jan. 2026 • 15:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site