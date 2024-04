Snapdragon X Plus : moins puissant que le X Elite, mais au dessus du M3 d’Apple

Le Snapdragon X Elite n’est pas encore disponible sur le marché que déjà Qualcomm dévoile le Snapdragon X Plus, un modèle de processeur similaire mais juste un poil moins puissant. Le Snapdragon X Plus embarque toujours un processeur Oryon, mais ce dernier doit se contenter de 10 coeurs contre 12 coeurs pour le Snapdragon X Elite. Les coeurs sont cadencés de 3,8 GHz à 3,4 GHz (identique cette fois à l’Elite), et le NPU (Neural Processor Unit) affiche les mêmes specs sur les deux processeurs.

Malgré une fiche technique un peu revue à la baisse , le premier benchmark (Geekbench 5) du X Plus montre des résultats plus que satisfaisants. Certes, le Snapdragon X Plus chute d’environ 2 000 points par rapport au Snapdragon X Elite, mais cela reste tout de même suffisant pour surclasser de 10% les benchs du M3 d’Apple (pas le M3 Pro ou au dessus bien sûr…).

Qualcomm précise que « Le Snapdragon X Plus est doté du processeur Qualcomm Oryon de pointe, un processeur intégré sur mesure qui offre des performances CPU jusqu’à 37 % plus rapides par rapport à ses concurrents, tout en consommant jusqu’à 54 % d’énergie en moins. Cette avancée remarquable en termes de performances du processeur établit une nouvelle norme en matière d’informatique mobile, permettant aux utilisateurs d’accomplir davantage avec une plus grande efficacité. »

Pour rappel, il se murmure que les nouvelles puces Snapdragon X devraient intégrer les prochaines ordinateurs et tablettes Surface de Microsoft.