Netflix va diffuser les chaînes et contenus de TF1 dès 2026

À partir de l’été 2026, les abonnés de Netflix en France pourront accéder aux chaînes du groupe TF1 et aux contenus à la demande de TF1+ directement sur le service de streaming.

Une intégration des contenus de TF1 sur Netflix

Ce nouvel accord permettra aux abonnés de Netflix de regarder les chaînes en direct de TF1 ainsi que les programmes de TF1+ sans quitter l’interface de Netflix, et ce sans coût supplémentaire. Les utilisateurs profiteront des recommandations personnalisées de Netflix pour découvrir des fictions comme Brocéliande et Erica, des séries quotidiennes telles que Demain nous appartient ou Ici tout commence, des émissions comme Koh-Lanta et The Voice, ainsi que des événements sportifs majeurs.

Ces contenus viendront compléter l’offre de Netflix, qui inclut des succès français (Lupin, Nouvelle École, Ad Vitam) et internationaux (Squid Game, Stranger Things, Mercredi). Cette alliance vise à offrir une expérience unifiée.

Un partenariat ancré dans une collaboration créative

Netflix et TF1 collaborent déjà depuis plusieurs années sur des coproductions, notamment Les Combattantes, L’Agence et Tout le bleu du ciel. Ce nouveau partenariat marque une étape supplémentaire. « Je me réjouis de ce nouveau partenariat avec Netflix, avec qui nous avons déjà noué des relations solides à travers des coproductions ambitieuses », a déclaré Rodolphe Belmer, PDG du Groupe TF1. Il souligne que cette alliance permettra aux programmes de TF1 de toucher un public plus large tout en ouvrant « de nouveaux horizons publicitaires ».

De son côté, Greg Peters, co-PDG de Netflix, voit ce partenariat comme une opportunité unique. « C’est un partenariat inédit qui s’appuie sur nos forces pour offrir aux spectateurs le meilleur du divertissement associé à la meilleure expérience de découverte », a-t-il affirmé. Il insiste sur l’objectif d’attirer et de fidéliser les abonnés français avec une offre encore plus diversifiée.

Face à l’essor du visionnage à la demande et à la fragmentation des audiences, ce partenariat a pour vocation de répondre aux attentes d’un public en quête de simplicité et de variété. En intégrant TF1 à Netflix, les deux entreprises cherchent à renforcer leur position sur le marché français, tout en offrant une bonne expérience.