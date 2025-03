Netflix et Amazon Prime Video veulent diffuser les films un an après la sortie au cinéma

La chronologie des médias, qui régit les délais de diffusion des films après leur sortie en salles, est de nouveau en pleine mutation. Disney+ a récemment réussi à négocier une réduction de sa fenêtre de diffusion, passant de 17 à 9 mois. Cette évolution a provoqué une onde de choc dans l’industrie, et maintenant, Netflix et Prime Video souhaitent emboîter le pas.

Actuellement, Netflix et Prime Video disposent de fenêtres de 15 et 17 mois respectivement pour diffuser les films après leur passage en salle. Toutefois, ces deux services du streaming cherchent à réduire cette période à 12 mois. Selon La Correspondance de la presse, des discussions sont en cours avec la filière du cinéma, notamment avec le groupe M6, pour réajuster ces délais.

Un tel ajustement pourrait ravir les abonnés de ces plateformes, qui pourraient ainsi accéder aux films plus rapidement après leur sortie en salles. Cependant, cette évolution risque de bouleverser l’équilibre du marché, notamment pour Canal+, qui pourrait se retrouver avec seulement six mois d’avance sur ses concurrents. La chaîne cryptée avait exprimé son mécontentement face à l’accord avec Disney et menaçait de réduire ses investissements dans le cinéma. Finalement, Canal+ a accepté de maintenir son engagement avec un investissement de 480 millions d’euros sur trois ans.

Les négociations actuelles pourraient donc redéfinir les contours de la chronologie des médias dans les mois à venir.