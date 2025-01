Disney+ va diffuser les films 9 mois après la sortie au cinéma, contre 17 maintenant

Disney+ France va être en mesure de diffuser les films 9 mois après leurs sorties en salles, contre 17 mois actuellement. Cela s’explique par un nouvel accord sur le financement et la diffusion de la création cinématographique française et européenne. Cela fait ainsi évoluer la chronologie des médias.



Les films 9 mois après leurs sorties au cinéma sur Disney+

Dans un communiqué, Disney+ dit avoir signé un accord avec organisations du cinéma français — représentées par le BLIC, le BLOC et L’ARP — sur le financement et de diffusion des œuvres cinématographiques françaises, européennes et des films produits et distribués par Disney. Dans le cadre de cet accord d’une durée de trois ans, Disney+ s’engage à investir 25% de son chiffre d’affaires net annuel généré en France pour financer des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et françaises.

De plus, la plateforme de streaming s’engage sur un investissement sur trois ans, en achat et en préachat, dans la création cinématographique, et à financer un minimum de 70 films sur cette période en assurant une diversité de genres, et de budgets.

« Nous sommes très heureux que Disney+ rejoigne les opérateurs signataires de la chronologie des médias ayant conclu un accord de financement et de diffusion avec le cinéma, lui permettant ainsi de renforcer son soutien à la création française et européenne, et proposer à ses abonnés des films récents », déclarent les organisations du cinéma.

Pour sa part, Hélène Etzi, présidente de The Walt Disney Company France, indique :

Cet accord marque une étape importante pour les spectateurs français. Rendre les films accessibles au plus grand nombre, d’abord en salles, puis beaucoup plus rapidement sur la plateforme Disney+, est un premier pas essentiel pour répondre aux usages des Français. Cet accord témoigne de l’engagement indéfectible de Disney envers le public, et de sa volonté de continuer de travailler avec les talents et les producteurs français des secteurs du cinéma et de l’audiovisuel.

En décembre, Disney espérait descendre à 6 mois pour la diffusion des films. Mais ce sera finalement 9 mois. Cela reste mieux que Netflix (15 mois) et les autres comme Amazon Prime Video (17 mois).

