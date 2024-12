Disney+ devient le nouveau diffuseur des Oscars en France

Disney+ a organisé une conférence de presse à Paris pour faire quelques annonces, et cela a notamment tourné autour de la diffusion des Oscars en streaming.

Les Oscars débarquent sur Disney+ en France

C’est donc Disney+ qui diffusera en France la 97e cérémonie des Oscars prévue en mars 2025. Le service de streaming obtient l’exclusivité pour l’Hexagone. Exit donc Canal+ qui proposait chaque année la cérémonie qui vient récompenser le monde du cinéma.

Julia Tenret, la directrice acquisitions et programmation de Disney+, a assuré que le groupe sera présent en direct du tapis rouge au Dolby Theater le 2 mars prochain pour retransmettre l’évènement. Cela suggère donc qu’il y aura tout un dispositif avec une équipe française (comme Canal+) et non une simple diffusion de la cérémonie en anglais.

Cette annonce survient à un moment pivot pour Disney. Le groupe de Mickey a annoncé début novembre la fin de son contrat le liant à Canal+ : à partir du 1er janvier, les nouveaux films Disney, Marvel ou Pixar, qui arrivaient sur Canal+ six mois après leur sortie en salles, n’y seront plus disponibles. De même, il ne sera plus possible d’accéder à Disney+ via Canal+, qui l’intégrait jusqu’alors dans certaines de ses offres, Disney comptant sur son catalogue pour récupérer les abonnés perdus dans l’opération.

Nous avons récemment appris que Disney était prêt à investir davantage dans la création cinématographique française en échange d’une position plus favorable dans la chronologie des médias. Actuellement, Disney+ peut diffuser des films seulement 17 mois après leur sortie en salles. Le groupe espère tomber à neuf mois, voire six mois.

En ce qui concerne la 97e cérémonie des Oscars, elle sera donc diffusée sur Disney+ en France le 3 mars 2025 à partir de 1 heure du matin. Aux États-Unis, le programme est disponible chaque année sur ABC, une chaîne de télévision qui appartient à… Disney.