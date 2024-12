Disney veut passer à 6 mois la sortie des films sur Disney+ en finançant davantage le cinéma français

En l’état, Disney doit attendre 17 mois pour proposer sur sa plateforme de streaming Disney+ un film qui est sorti au cinéma. C’est lié à la chronologie des médias. Mais le groupe aimerait bien tomber à 9 mois, voire 6 mois avec un financement plus important du cinéma français.

C’est Canal+ qui est, à ce jour, le plus gros acteur dans le financement du cinéma français, avec un chèque de 210 millions d’euros par an. Cela lui permet d’avoir une fenêtre de sortie réduite au niveau de la chronologie des médias et donc de diffuser les films 6 mois après leur sortie en salles. En comparaison, Netflix et Disney+ doivent respectivement attendre 15 et 17 mois. Netflix investit un peu plus que Disney, ce qui explique l’avantage de 2 mois.

Les films pourraient arriver beaucoup plus vite sur Disney+

Mais selon Les Échos, Disney est maintenant prêt à financer le cinéma français à hauteur de 55 millions d’euros par an sur les trois prochaines années, contre 13 millions d’euros en 2024. Le groupe de Mickey espère que cela lui permettra de baisser la chronologie des médias le concernant, en passant de 17 mois à 9 mois, ou 6 mois si possible.

L’actuelle chronologie des médias expire en février 2025 et les négociations entre associations du cinéma (auteurs, producteurs, etc) et gros diffuseurs entrent dans une phase cruciale. Disney espère donc se faire une place, surtout qu’il se murmure que Canal+ pourrait baisser sa contribution jusqu’à un plancher de 120-130 millions d’euros. Cela étant dit, la négociation ne vient que démarrer.

Qu’en est-il de Netflix ? Le groupe finance le cinéma français à hauteur de 50 millions d’euros par an. Il pourrait aussi être incité à avancer dans la chronologie des médias et donc contribuer davantage. Et pour passer en dessous des 12 mois, il lui faudrait contribuer l’équivalent de 7,5% de son chiffre d’affaires français. Avec ses 50 millions actuels, ce sont 4% du chiffre d’affaires français. Disney semble en tout cas prêt à frapper plus fort pour diffuser plus rapidement ses films sur Disney+ après leur sortie au cinéma.