Star Wars : La Revanche des Sith – les dates de sortie au cinéma en France se dévoilent

Les dates pour la nouvelle sortie de Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith dans les cinémas français sont maintenant connues. Ce sera du 25 au 29 avril.

Star Wars sur le grand écran

Dans un communiqué publié aujourd’hui, Disney France indique :

Entre les 25 et 29 avril 2025, plusieurs projections seront au programme des différents cinémas participants, offrant aux fans comme aux nouveaux spectateurs la possibilité de découvrir ou redécouvrir ce film événement sur grand écran, y compris aux formats Ice et 4DX, jusqu’alors jamais proposés pour STAR WARS : LA REVANCHE DES SITH ! Pour en connaître la liste et les horaires, il suffit de se rendre sur les sites internet, les applications mobiles ou aux caisses des cinémas participants, ou bien encore via le site Allociné.

Plusieurs cinémas proposent dès maintenant la possibilité de réserver sa place. Certains cinémas sont mieux servis que d’autres avec plusieurs séances. Pour d’autres, ce sera une seule et unique séance pour le film de George Lucas.

Célébrez le 20ème anniversaire de Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith avec la re-sortie exceptionnelle au cinéma du 25 au 29 avril. Les préventes sont déjà ouvertes ! pic.twitter.com/nbYJDHcK0s — Star Wars France (@StarWarsFR) March 21, 2025

Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith se déroule des années après le début de la Guerre des Clones, période au cours de laquelle les nobles Chevaliers Jedi mènent — dans une bataille à l’échelle de la galaxie — une immense armée de clones contre les Séparatistes. Lorsque les sinistres Sith dévoilent leur complot millénaire visant à dominer la galaxie, la République s’effondre et de ses cendres naît le maléfique Empire Galactique. Le jeune héros Jedi Anakin Skywalker est bientôt séduit par le côté Obscur de la Force et devient le nouvel apprenti de l’Empereur, prenant désormais le nom de Dark Vador. Alors que l’anéantissement total des Jedi est décrété, Obi-Wan Kenobi et le Maître Yoda n’ont bientôt d’autre recours que de se cacher.