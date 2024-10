Star Wars : le film sur Rey perd (encore) son scénariste

Nouvelle perturbation dans la Force concernant le prochain film Star Wars se focalisant sur le personnage de Rey, interprétée par Daisy Ridley. Le scénariste Steve Knight a quitté l’aventure.

C’est la deuxième fois que Lucasfilm perd un scénariste pour le film sur Rey. Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson étaient aux commandes au départ, mais Lucasfilm a finalement décidé d’arrêter la collaboration. La société de production a ensuite embauché Steven Knight en 2023 pour s’occuper du scénario. Mais l’histoire s’arrête maintenant selon Puck News.

Au vu de la situation, il est peu probable que le film sur Rey, réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, sorte en décembre 2026 comme Disney le voulait jusqu’à présent. Il va donc falloir patienter, encore et encore.

La triste vérité est que, sous l’égide de Disney, Lucasfilm a acquis une certaine réputation de drames en coulisses. En effet, de nombreux projets ont été annoncés… et beaucoup d’entre eux ont été annulés. À cela s’ajoute la trilogie des films 7, 8 et 9 qui a globalement été mal accueillie à cause du scénario.

Il y a au moins un film Star Wars qui verra bel et bien le jour, c’est The Mandalorian & Grogu. Le tournage a lieu en ce moment même et la sortie est pour l’instant programmée pour le 20 mai 2026 au cinéma. Disney a prévu deux autres films Star Wars en décembre 2026 et décembre 2027. Mais comme dit précédemment, le film sur Rey n’arrivera probablement pas en décembre 2026 au vu du départ de Steven Knight.