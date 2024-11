Star Wars : une nouvelle trilogie est en préparation par le producteur des films X-Men

Une nouvelle trilogie de films Star Wars est en préparation chez Lucasfilm et le projet sera chapeauté par Simon Kinberg. Il a écrit le scénario et produit plusieurs films X-Men. Il a également participé à l’écriture de la série Star Wars Rebels.

Selon les informations de Deadline, Simon Kinberg écrira la nouvelle trilogie des films Star Wars et la produira aux côtés de Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm.

Un élément quelque peu surprenant est l’information sur le contenu des films. S’agira-t-il d’une suite des films existants, ce qui impliquerait les épisodes 10, 11 et 12 et donc une continuité de la saga Skywalker ? Ou bien s’agira-t-il d’une toute nouvelle saga avec de nouveaux personnages ? Deadline fait comprendre que les deux scénarios sont envisagés.

Variety et The Hollywood Reporter ont de leur côté publié leurs articles avec leurs propres sources respectives après Deadline. Selon eux, Lucasfilm se dirigerait plus vers une nouvelle saga plutôt que continuer celle connue jusqu’à présent. Pour rappel, le dernier film en date est l’épisode 9, à savoir L’Ascension de Skywalker qui est sorti en 2019.

Pour rappel, Lucasfilm, qui appartient à Disney, a déjà annoncé trois films Star Wars, mais ils seront séparés. Les réalisateurs et réalisatrices seront James Mangold, Dave Filoni et Sharmeen Obaid-Chinoy. Le film de James Mangold remontera à l’aube des Jedi, tandis que celui de Dave Filoni se concentrera sur la Nouvelle République et conclura les histoires interconnectées racontées dans The Mandalorian, Le Livre of Boba Fett, Ahsoka et d’autres séries Disney+. Le film de Sharmeen Obaid-Chinoy se déroulera après les événements de L’Ascension de Skywalker et mettra en scène Daisy Ridley dans le rôle de Rey, alors qu’elle construit un nouvel Ordre Jedi.

Le film sur Rey avec Daisy Ridley a récemment perdu son deuxième scénariste. Le projet n’avance donc pas.

Le seul film Star Wars est qui est réellement prévu (pour l’instant) est The Mandalorian & Grogu. Il sortira le 20 mai 2026 au cinéma.