Star Wars : 3 nouveaux films annoncés, dont un avec Daisy Ridley (Rey)

Après plusieurs séries, place à de nouveaux films Star Wars. Trois films sont en développement, dont un marquant le retour de Daisy Ridley, qui a incarné le personnage de Rey dans les épisodes 7, 8 et 9.

L’annonce des nouveaux films a eu lieu lors de la Star Wars Celebration 2023 qui se tient en ce moment même. Les réalisateurs et réalisatrices seront James Mangold (Logan, Indiana Jones et le Cadran de la destinée), Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) et Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face). Le film de James Mangold remontera à l’aube des Jedi, tandis que celui de Dave Filoni se concentrera sur la Nouvelle République et conclura les histoires interconnectées racontées dans The Mandalorian, Le Livre of Boba Fett, Ahsoka et d’autres séries Disney+. Le film de Sharmeen Obaid-Chinoy se déroulera après les événements de L’Ascension de Skywalker et mettra en scène Daisy Ridley dans le rôle de Rey, alors qu’elle construit un nouvel Ordre Jedi.

Il n’y a pas d’autres informations pour le moment. On ne connaît pas les dates de sortie ni le casting complet pour chaque long-métrage. Il va donc falloir patienter pour avoir quelques détails croustillants à ce sujet. Aussi, ce seront les premiers films depuis L’Ascension de Skywalker qui est sorti au cinéma en 2019. Star Wars s’est surtout focalisé sur les séries sur Disney+ depuis.

Si vous l’avez manquée, la bande-annonce de la série Ahsoka sur le personnage d’Ahsoka Tano a aussi été diffusée aujourd’hui. Elle est disponible sur cet article.