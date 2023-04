Ahsoka : voici la bande-annonce et la date de sortie pour la série Star Wars

La Star Wars Celebration 2023 débute aujourd’hui et les premières annonces tombent, avec notamment une première bande-annonce pour la série Ahsoka. Nous avons aussi le droit à une date de sortie : août 2023 sur Disney+.

La série Ahsoka suivra la Jedi dans la période qui suit la plupart de ses apparitions animées, à peu près au même moment où nous la voyons dans les séries The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett. Bien que nous ayons eu quelques aperçus d’elle jusqu’à présent, Lucasfilm n’a pas révélé grand-chose d’autre sur le principe de la série ni sur les autres personnages préférés des fans de Star Wars qui pourraient y apparaître. Une autre chose que nous savons, c’est que d’une manière ou d’une autre, Hayden Christensen jouera le rôle d’Anakin Skywalker dans la série.

La bande-annonce montre Ahsoka Tano jouée par Rosario Dawson, ainsi que Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) et le droïde grincheux Chopper, entre autres, incorporant clairement des éléments de la série animée Star Wars Rebels et de The Mandalorian. À noter également la présence de Thrawn. L’acteur qui le joue n’est pas encore dévoilé cependant.

Rendez-vous donc en août 2023 pour découvrir la série Ahsoka en streaming sur Disney+. Le jour précis de la diffusion du premier épisode n’a pas encore été dévoilé.